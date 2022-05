Hepatitis-Fälle

Da allerdings nur 18 Prozent der Hepatitis-erkrankten Kinder positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gilt als führende Hypothese weiterhin die Theorie, dass die Beschwerden durch Adenoviren ausgelöst werden. Hier lagen in etwa 70 Prozent der Fälle positive Tests bei den Kindern vor.

Adenoviren lösen normalerweise harmlose Erkrankungen aus. Wissenschaftler vermuten aber, dass Kinder aktuell anfälliger für diese Viren sind, weil diese Erreger durch Corona-Schutzmaßnahmen weniger übertragen wurden. Das vermutet auch der Kinder-Hepatologe Burkhard Rodeck . Auch diesen Zusammenhang will die WHO nun untersuchen. Eine Verbindung der Leberentzündungen mit der Corona-Schutzimpfung schloss die WHO indes aus, die große Mehrheit der jungen Hepatitis-Patienten sei nicht geimpft gewesen.