Krieg im Nahen Osten

In einer Sondersitzung des WHO-Exekutivrates in Genf heißt es in einer entsprechenden Resolution, die Kriegsparteien müssten eine dauerhafte und ungehinderte Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten in das Gebiet sicherstellen. Auch medizinischem Personal sei uneingeschränkt die Einreise zu gewähren. Die Resolution war von Afghanistan, Marokko, Katar und dem Jemen eingebracht worden.

Zuvor hatte WHO-Generaldirektor Tedros die Terrororganisation Hamas und Israel zu einem Waffenstillstand aufgefordert. In der Sondersitzung warnte er, das Gesundheitssystem im Gazastreifen breche zusammen.

