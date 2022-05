Der Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf (AFP / Fabrice Coffrini)

Davon ausgenommen seien Nord- und Südamerika sowie Afrika, teilte die WHO mit. In Amerika hätten die Infektionen zuletzt um 14 Prozent zugenommen und in Afrika um 12 Prozent. In den USA wurde inzwischen die Schwelle von einer Million Corona-Toten überschritten. Präsident Biden sprach in einer Erklärung von einem tragischen Meilenstein. Er rief dazu auf, im Kampf gegen die Pandemie nicht nachzulassen und alles zu tun, um so viele Leben wie möglich zu retten. Dafür stünden mehr Tests, Impfstoffe und Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung als jemals zuvor.

Mehr als zwei Millionen Corona-Tote in Europa erfasst

In Europa überschritt nach WHO-Angaben die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie die Schwelle von zwei Millionen. Es handele sich dabei um die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Todesfälle, die von 53 Ländern und Gebieten im Zuständigkeitsbereich der Organisation gemeldet wurden.

