USA, New York: Menschen demonstrieren in einem Park in Lower Manhattan für das Recht auf Abtreibung. (Wong Maye-E/AP/dpa)

Ein erschwerter Zugang zu Abtreibungen reduziere nicht die Anzahl der Abbrüche - es treibe nur Frauen und Mädchen dazu, unsichere Methoden zu wählen, sagte Tedros in Genf. Hintergrund ist die Debatte in den USA, wo sich beim Obersten Gerichtshof ein Grundsatzurteil zum Abtreibungsrecht abzeichnet. Frauen sollten immer das Recht haben, zu entscheiden, wenn es um ihre Körper und ihre Gesundheit geht, meinte Tedros.

In den USA waren tausende Menschen wegen der sich abzeichnenden Aufhebung des Grundrechts auf Abtreibung auf die Straße gegangen. Große Demonstrationen gab es unter anderem in Städten wie Washington, New York, Boston, Los Angeles und Seattle.

