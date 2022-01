Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation. (Archivbild) (WHO/Christopher Black via AP)

Auch wenn Omikron meist zu weniger schweren Krankheitsverläufen führe als die bisher vorherrschende Delta-Variante, sei auch die neue Form tödlich, sagte WHO-Direktor Tedros. Die Neuinfektionen durch die Omikron-Variante entwickelten sich so schnell, dass sie in allen Ländern die Gesundheitssysteme überlasteten.

Laut WHO wurden in der vergangenen Woche weltweit knapp 9,5 Millionen Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, 71 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 07.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.