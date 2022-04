Infektionskrankheiten

Viele Impfkampagnen gegen Masern - wie hier auf Madagaskar - sind wegen der Corona-Pandemie unterbrochen worden. (Laetitia Bezain/dpa)

Insgesamt seien mehr als 17.300 Fälle erfasst worden, teilten die WHO und das Kinderhilfswerk Unicef in Genf mit. Im Vergleich mit Januar und Februar 2021 bedeute das einen Anstieg um fast 80 Prozent. Eine Ursache sieht die WHO darin, dass viele Kinder nicht geimpft sind. Dies liege unter anderem daran, dass in der Corona-Pandemie Masern-Impfprogramme unterbrochen wurden.

Die WHO sieht die Gefahr, dass sich die Masern weiter ausbreiten: Das Abflauen der Corona-Pandemie führe zu vermehrten sozialen Kontakten und damit zu einer höheren Infektionsgefahr. Darüber hinaus gebe es durch Kriege und die damit verbundenen Fluchtbewegungen viele Kinder, die nicht geimpft würden und eng mit anderen Menschen zusammenlebten.

Das Masern-Virus ist hochansteckend und wird durch Tröpfchen übertragen - etwa beim Husten, Niesen und Sprechen. Laut WHO sind besonders junge Kinder gefährdet, schwer an Masern zu erkranken.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.