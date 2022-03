Keine Lebensmittellieferungen mehr WHO warnt vor Situation in Tigray

Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, wegen des Kriegs in der Ukraine die Lage der Menschen in anderen Ländern zu übersehen. Der Generalsekretär der WHO, Tedros, sagte, auch die Lage im Jemen, in Syrien und Äthiopien sei dramatisch. Nirgendwo auf der Welt sei die Gesundheit so vieler Menschen in Gefahr wie im äthiopischen Tigray.

