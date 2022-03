In Tigray herrscht große Hungersnot. (AP/Ben Curtis)

Der Generalsekretär der WHO, Tedros, sagte, auch die Lage im Jemen, in Syrien und Äthiopien sei dramatisch. Nirgendwo auf der Welt sei die Gesundheit so vieler Menschen in Gefahr wie im äthiopischen Tigray.

In der Region herrscht Krieg zwischen der äthiopischen Armee und Anhängern der Regionalregierung Tigrays, die von der Zentralregierung abgesetzt worden war. Laut WHO ist Tigray seit 500 Tagen von der Außenwelt abgeschnitten. Seit Mitte Dezember habe es keine Lebensmittellieferungen mehr gegeben. Außerdem seien etwa drei Viertel aller Krankenhäuser und Praxen zerstört.

Tedros stammt aus Tigray. Äthiopien wirft ihm Einmischung und die Verbreitung von Falschinformationen vor.

