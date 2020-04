Weltweit fehlen nach UNO-Angaben 5,9 Millionen professionelle Krankenschwestern und Pfleger.

In der Corona-Pandemie werde dieser Mangel offensichtlich, erklärte die WHO in Genf anlässlich des heutigen Weltgesundheitstags. WHO-Generaldirektor Ghebreyesus sagte, vor allem in Afrika, Südost-Asien, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Teilen Lateinamerikas gebe es zu wenig Personal. Er appellierte an die Regierungen, mehr Geld in die Ausbildung der Pflegekräfte zu investieren und dem Personal sichere und fair bezahlte Stellen anzubieten. Im Pflegebereich gebe es einige Länder, die blind auf Migration vertrauten, kritisierte Ghebreyesus.



Weltweit arbeiten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation rund 28 Millionen Menschen in Pflegeberufen.