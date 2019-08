WHO

Im ersten Halbjahr 2019 gab es weltweit die höchste Zahl an gemeldeten Masernfällen seit dem Vergleichszeitraum im Jahr 2006.

Wie die Weltgesundheitsorganisation in Genf mitteilte, wurden bis Ende Juli in 182 Ländern knapp 365.000 Masernfälle registriert. Das seien mehr als im gesamten Jahr 2018, erklärte die WHO. Sie wies darauf hin, dass nur ein Bruchteil der tatsächlichen Erkrankungen gemeldet würden.



Bei Masern handelt es sich um eine sehr ansteckende Krankheit. Meist sind Kinder betroffen. Das Bundeskabinett hat vor der Sommerpause ein Gesetz für eine Masern-Impfpflicht auf den Weg gebracht. Der Bundestag muss noch zustimmen.