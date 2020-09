Das Coronavirus breitet sich weltweit immer schneller aus, betroffen von dieser Entwicklung ist vor allem Europa.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden in der vergangenen Woche weltweit fast zwei Millionen Neuinfektionen registriert und damit so viele wie nie zuvor. Angesicht der Entwicklung erwägen mehrere Länder wieder die Auflagen zu verschärfen. Großbritanniens Premierminister Johnson sagte im Parlament, es gehe nicht um einen erneuten Lockdown, doch die Entwicklung in England habe einen gefährlichen Wendepunkt erreicht. In Österreich sollen im Westen des Landes Restaurants früher schließen. In Spanien rief Gesundheitsminister Illa alle Bewohner von Madrid zu erhöhter Vorsicht auf.



In Deutschland kündigte Bayerns Ministerpräsident Söder unter anderem eine Maskenpflicht für öffentliche Plätze in Kommunen mit einem Inzidenzwert von über 50. In der nordrhein-westfälischen Stadt Hamm dürfen im öffentlichen Raum nur noch fünf Menschen oder Menschen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Außerdem gilt an weiterführenden Schulen wieder eine Maskenpflicht im Unterricht. Remscheid empfiehlt Mundschutz für das gesamte Stadtgebiet.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

