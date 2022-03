Bei den Corona-Neuinfektionen ist ein weltweiter Abwärtstrend zu beobachten. (imago images/Bihlmayerfotografie)

Laut WHO sank die Zahl der Todesfälle in diesem Zeitraum um zehn Prozent. Damit setze sich ein Trend fort, hieß es. Einzig in der westlichen Pazifikregion hätten die Infektionen zugenommen. Zahlreiche Länder in Europa - darunter Großbritannien, Schweden und Dänemark - haben angesichts der Pandemieentwicklung verhängte Beschränkungen mittlerweile fast vollständig zurückgefahren.

