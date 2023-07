Gesundheit

Viele Maßnahmen würden nicht ausreichend kontrolliert, das Werbeverbot für Tabakprodukte nur mangelhaft umgesetzt und flächendeckende Rauchverbote in Gaststätten oder sogar Gesundheitseinrichtungen gebe es nicht in allen Bundesländern. Außerdem ist Rauchen in Deutschland laut WHO noch immer zu billig: Die letzten Preiserhöhungen hätten unterhalb der Inflationsrate gelegen.

Nach Angaben der WHO geht der Anteil der rauchenden Menschen weltweit insgesamt zurück. Aktuell konsumieren demnach 1,3 Milliarden Menschen Tabak. Mehr als acht Millionen Menschen sterben jährlich an den Folgen, darunter 1,2 Millionen Nichtraucher, die durch Passivrauchen umkommen.

Am meisten gegen das Rauchen unternehmen den Angaben zufolge Brasilien, die Türkei, die Niederlande und Mauritius - zumindest, was die Gesetzeslage angeht.

In einer früheren Fassung der Meldung wurde die Zahl der Todesfälle durch das Rauchen falsch angegeben. Wir haben den Fehler korrigiert.

