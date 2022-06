Corona-Pandemie

Särge mit Verstorbenen mit der Aufschrift "Covid 19" im Kühlraum eines Krematoriums. (picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd)

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden in der vergangenen Woche 8.700 Fälle registriert, in denen mit Covid-19-infizierte Menschen gestorben sind. Das waren vier Prozent mehr als in der Woche zuvor. Besonders deutlich sei die Zunahme in Nord- und Südamerika sowie in den Ländern des westlichen Pazifiks gewesen, erklärte die WHO; dort habe man teilweise eine Zunahme von mehr als 20 Prozent registriert.

Die Zahl der weltweit registrierten Corona-Neuinfektionen ist dagegen weiter gesunken. Gemeldet wurden 3,2 Millionen neue Fälle, womit sich der seit Januar anhaltende Rückgang fortsetzte. Die WHO geht allerdings davon aus, dass die Zahlen die tatsächliche Lage nicht vollständig widergeben, da viele Länder die Überwachung und die Tests zurückgefahren haben.

