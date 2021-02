Die Zahl der weltweit gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist in der vergangenen Woche um 16 Prozent auf 2,7 Millionen zurückgegangen.

Das teilte die Weltgesundheitsorganisation in Genf mit. Auch die Zahl der gemeldeten Todesfälle habe sich binnen einer Woche verringert, und zwar um zehn Prozent auf 81.000. Die zuerst in Großbritannien entdeckte Virusvariante wurde laut WHO bislang in 94 Ländern entdeckt. Die zunächst in Südafrika beobachtete Mutante wurde in 46 Staaten nachgewiesen und die sogenannte brasilianische Variante in 21 Ländern.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.