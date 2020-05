Die USA haben Kritik der Bundesregierung am Zahlungsstopp für die Weltgesundheitsorganisation nach Presseinformationen zurückgewiesen.

Laut "Süddeutscher Zeitung" heißt es in einem Schreiben von Außenminister Pompeo, die höchste Priorität der Vereinigten Staaten gelte nicht öffentlichkeitswirksamen Gesten und kleinlicher Politik, sondern dem Schutz von Leben. Gerichtet gewesen sei das Schreiben an Bundesaußenminister Maas. Dieser hatte die Entscheidung von US-Präsident Trump kritisiert, der WHO kein Geld mehr zu überweisen. Eine der besten Investitionen im Kampf gegen die Pandemie sei es vielmehr, die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation zu stärken, etwa bei der Entwicklung und Verteilung von Tests und Impfstoffen.



Trump hatte der WHO unter anderem vorgeworfen, sich wie eine PR-Agentur Chinas zu verhalten. Peking selbst hielt der US-Präsident vor, das Virus nicht eingedämmt und den Rest der Welt nicht frühzeitig informiert zu haben.