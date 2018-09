Tuberkulose bleibt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation die Infektionserkrankung mit den meisten Todesfällen.

Im vergangenen Jahr seien rund 1,7 Millionen Menschen an der ansteckenden Lungenkrankheit gestorben, heißt es im jüngsten Tuberkulosebericht der Weltgesundheitsorganisation. Schätzungen zufolge ist die Krankheit bei rund zehn Millionen Menschen neu ausgebrochen. Die WHO rief die Regierungen auf, deutlich mehr Geld als bisher für Prävention, Diagnose und Behandlung auszugeben. Mit Antibiotika ist Tuberkulose heilbar.



Besonders betroffen sind Menschen in Regionen wie Indien, Bangladesch, Nigeria und Pakistan. Ende September treffen sich in New York im Rahmen der UNO-Vollversammlung Staats- und Regierungschefs zu einem Gipfel gegen die Tuberkulose.