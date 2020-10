Die Weltgesundheitsorganisation rechnet zur Jahresmitte 2021 mit einem Start der Impfungen gegen das Coronavirus. Eine WHO-Expertin sagte, Anfang nächsten Jahres sollten die Daten aus abschließenden Phase-3-Studien vorliegen. Danach könnten die Entscheidungen zum Impfstart fallen.

Die bisherigen Studienergebnisse seien durchaus ermutigend, was ihre Wirksamkeit speziell bei älteren Menschen angehe. Mehrere Pharmakonzerne produzieren vorsorglich bereits Millionen Impfdosen.

Auch UNICEF wird tätig

Derweil bereitet das Das UNO-Kinderhilfswerk die Voraussetzungen für eine schnelle und sichere Auslieferung eines möglichen Corona-Impfstoffs vor. Gemeinsam mit der in Genf ansässigen Impfallianz Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunization) und der Weltgesundheitsorganisation WHO würden dafür aktuell 520 Millionen Spritzen sowie andere notwendige Hilfsgüter beschafft und Kühlketten überprüft, erklärte Unicef am Montag. Außerdem plane man im kommenden Jahr über eine Milliarde Spritzen zu beschaffen und in Warenlagern zu deponieren. So solle sichergestellt werden, dass die notwendigen Spritzen in verschiedenen Ländern vorhanden sind, bevor die Impfstoffe eintreffen.

Neue Kampagne mit Popmusik

Außerdem startet die Organisation nach Angaben von WHO-Chef Tedros eine neue, diesmal musikalische Kampagne gegen die Pandemie. Dabei werde der 1970er-Jahre-Hit "We Are Family" der US-Gruppe "Sister Sledge" im Mittelpunkt stehen. Er solle die Menschen in aller Welt zur Solidarität ermuntern, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.