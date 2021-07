WHO

Die Weltgesundheitsorganisation berichtet über zwei noch nicht in Fachjournalen veröffentlichte Studien zur Corona-Deltavariante.

In China wurden demnach Menschen untersucht, die sich nach Kontakt mit entsprechend Infizierten in Quarantäne befanden. Bei diesen sei der PCR-Test schon nach durchschnittlich vier statt wie bei frühen Varianten erst sechs Tagen positiv gewesen. Außerdem sei die Viruslast beim ersten Test 1.200-mal höher gewesen. Nach Ansicht der WHO belegt dies eine höhere Infektiosität und schnellere Ausbreitung.



Einer kanadischen Studie zufolge waren bei einer Covid-19-Erkrankung mit der Deltavariante auch die gesundheitlichen Risiken deutlich höher als bei früheren Corona-Typen. Das Risiko, ins Krankenhaus zu müssen, war demnach um etwa 120 Prozent erhöht. Die Gefahr, Intensivpflege zu benötigen, stieg um etwa 287 Prozent. Das Sterberisiko nahm um 137 Prozent zu.