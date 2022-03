Krieg gegen die Ukraine Wichtiger Kiewer Vorort offenbar wieder in ukrainischer Hand

Die russischen Streitkräfte haben ihre Angriffe auf Städte in der Ukraine fortgesetzt. Die Behörden in Mariupol melden neuerliche Bombardierungen. In der Nähe der Hauptstadt Kiew soll es ukrainischen Truppen gelungen sein, den strategisch wichtigen Vorort Makariw zurückzuerobern.

22.03.2022