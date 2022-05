Das belagerte Stahlwerk Asowstal in Mariupol (dpa-news / Planet Labs Pb)

Der Kreml in Moskau wies Berichte des ukrainischen Militärs zurück, wonach russische Soldaten erneut das Stahlwerk angegriffen haben. Regierungssprecher Peskow erklärte, eine angekündigte Feuerpause werde eingehalten und die Fluchtkorridore stünden offen. Zudem verwies er auf die nach wie vor gültige Anweisung des russischen Präsidenten Putin, das Werksgelände nicht zu stürmen. Russland hatte gestern angekündigt, heute, morgen und am Samstag jeweils von acht bis 18 Uhr die Rettung von Zivilisten aus dem Stahlwerk zu ermöglichen und dieses so lange nicht anzugreifen.

Ukraine widerspricht Russland

Zuvor hatte der ukrainische Generalstab dagegen in seinem Lagebericht gemeldet, dass die russische Armee mit Unterstützung der Luftwaffe erneut angegriffen habe. Ein General des an der Verteidigung des Stahlwerks beteiligten Asow-Regiments sagte, es sei nicht möglich, Zivilisten vom Fabrikgelände zu bringen. Die Angaben über das Kriegsgeschehen in der Ukraine können nicht unabhängig überprüft werden.

In dem Stahlwerk halten sich Schätzungen zufolge neben ukrainischen Soldaten und Kämpfern noch bis zu 200 zivile Personen auf. Vor einigen Tagen war es gelungen, etwa 150 Menschen aus dem Komplex herauszuholen.

Ukraine: Russische Angriffe auf Eisenbahnanlagen

Nach ukrainischen Angaben greift Russlands Militär inzwischen verstärkt Eisenbahnanlagen des Landes an. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Jermak, schrieb auf Telegram, die Truppen versuchten offenbar die Logistik des Landes zu ruinieren, weil sie im Feld keine Siege erzielen könnten. Nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft UZ waren am Abend etwa 20 Fernzüge mit Verspätungen von bis zu zwölf Stunden unterwegs.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.