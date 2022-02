Nicht immer sind die Ergebnisse von PCR- und Antigen-Test deckungsgleich (dpa/picture alliance/Geisler-Fotopress)

Der Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte, Bobrowski, berichtete der Deutschen Presse-Agentur von Menschen, die "von Testzentrum zu Testzentrum laufen, bis sie das Ergebnis haben, das sie haben wollen. Die einen wollten sich freitesten, um die Quarantäne zu beenden, die anderen einen positiven Bescheid, um als genesen zu gelten". Die meisten wollten natürlich ein korrektes Ergebnis - aber für den Laien sei die Qualität von Tests nicht leicht zu erkennen.

Die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, Sandra Ciesek, sagte, prinzipiell müsse man zunächst zwischen PCR-Tests und Antigen-basierten Schnelltests unterscheiden. Dass PCR-Tests auch Wochen nach einer Infektion noch ein positives Ergebnis liefern könnten, sei bekannt und werde sehr häufig beobachtet. Das liege daran, dass die PCR eine sehr sensitive Technik sei. Auch Antigentests seien inzwischen recht zuverlässig, führte Ciesek aus, aber in einem engeren Zeitfenster: "In der Regel ist dieser Test nur in den ersten Tagen der Infektion positiv und wird dann negativ, auch wenn man noch einige Tage lang mit einer positiven PCR rechnen muss."

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hatte Ende vergangenen Jahres 122 Covid-19-Antigen-Schnelltests verglichen . Gemessen wurde die Sensitivität, also die Fähigkeit, SARS-CoV-2 nachzuweisen. Das Ergebnis: Die Qualität der Tests war sehr unterschiedlich. Die meisten Tests stufte die Behörde als zuverlässig ein. Nur 26 Tests boten nicht die geforderte Sensitivität von 75 Prozent, schlugen also bei weniger als drei von vier Infektionen tatsächlich auch an. Der Großteil der Schnelltests ist laut PEI auch zum Nachweis von Omikron geeignet.

Eine Hürde bleibt jedoch auch bei zuverlässigen Schnelltests: Sie müssen korrekt durchgeführt werden. Dies sei nicht immer gewährleistet, warnen Mediziner und Wissenschaftler.

