Satellitenbild von Mariupol (Archiv) (Uncredited/Maxar Technologies via AP/dpa)

Der ukrainische Außenminister Kuleba warf russischen Truppen vor, das Gebäude angegriffen zu haben, in dem sich Hunderte Menschen aufgehalten haben sollen. Kuleba sprach von einem Kriegsverbrechen. Angaben zu möglichen Opfern lagen zunächst nicht vor. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind der zentrale Bau und der Eingang zum Schutzkeller in dem Gebäude zerstört worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau wies die Vorwürfe umgehend zurück. Russische Soldaten hätten heute keinerlei Luftangriffe gegen Bodenziele in Mariupol ausgeführt. Vielmehr habe eine ukrainische Einheit das zuvor verminte Theatergebäude attackiert.

Die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer wird seit rund zwei Wochen von der russischen Armee belagert und ist seitdem von der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser und Energie abgeschnitten.

