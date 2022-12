Einigung der Energieminister

Mateusz Morawiecki, Ministerpräsident von Polen. (PAP / dpa / Mateusz Marek)

Einer Mehrheitskoalition in der Europäischen Union sei es gelungen, den Widerstand vor allem aus Deutschland zu brechen, teilte er auf Twitter mit. Der Kreml in Moskau erklärte, der Gaspreisdeckel sei inakzeptabel und verletze den Prozess der Preisbildung auf dem Markt.

Warnungen kamen vom Verband Kommunaler Unternehmen in Deutschland. Hauptgeschäftsführer Liebing sagte, künstlich verknappte Einkaufsmöglichkeiten könnten dazu führen, dass Förderländer ihre Tankerschiffe in Länder schickten, in denen mehr Geld für ihr Gas erzielen könnten.

Ab Februar nächsten Jahres soll der Gaspreis am Handelsplatz TTF unter bestimmten Bedingungen begrenzt werden, wenn er 180 Euro übersteigt. Tschechischen Industrieminister Sikela erklärte, es handele sich nicht um einen festen, sondern um einen dynamischen Deckel. Der Mechanismus stelle sicher, dass der Handelspreis nicht übermäßig über den tatsächlichen Preis hinausschieße.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.