Beim Europaministertreffen in Brüssel erteilte Ungarn den Plänen der Bundesregierung für Mehrheitsentscheidungen in der EU-Außenpolitik erneut eine Absage. Justizministerin Varga sagte, Europa müsse seine "Konsens-Kultur" pflegen. Ungarn hatte unter anderem bei den Sanktionen gegen Russland gebremst und per Veto einen EU-Beschluss für eine Mindeststeuer für internationale Konzerne verhindert. Österreich sprach sich gegen die von Berlin geforderten Mehrheitsbeschlüsse in der Sanktionspolitik aus.

