China zählt zu den wichtigsten Handelspartnern im Hamburger Hafen. (picture alliance /)

Der Grünen-Vorsitzende Nouripour warnte vor Gefahren für die kritische Infrastruktur in Deutschland. Nach den Erfahrungen mit Russland dürfe es nicht passieren, dass man sich erneut auf fatale Weise von Autokraten abhängig mache, sagte Nouripour im Deutschlandfunk . Durch den Teilverkauf erhalte Cosco zu viel Kontrolle. So könne der Konzern dann etwa darüber entscheiden, ob taiwanesische Frachter in Hamburg andocken dürften oder nicht. Der Grünen-Chef fügte hinzu, er rechne in dieser Frage noch mit einer Einigung in der Regierung und gehe nicht davon aus, dass die Machtwort-Politik des Kanzlers weitergehe.

Bundesjustizminister sorgt sich um kritische Infrastruktur

Auch Bundesjustizminister Buschmann hat sich deutlich gegen den Teilverkauf ausgesprochen. Kritische Infrastruktur in Deutschland dürfe nicht unter die Kontrolle der chinesischen Regierung kommen, sagte Buschmann. Das sei eine Frage der Unabhängigkeit. Nach Informationen von NDR und WDR lehnen alle sechs beteiligten Ministerien das Geschäft ab. Das Kanzleramt dringt demnach aber trotzdem darauf, dass der Einstieg zustande kommt. Die Frist für Einsprüche soll Ende Oktober auslaufen.

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher - SPD - hält an dem geplanten Einstieg des chinesischen Terminalbetreibers Cosco im Hafen der Hansestadt fest. Er teile die Befürchtungen nicht, dass China durch eine Minderheitsbeteiligung Zugriff auf die kritische Infrastruktur erhalten könne, teilte Senatssprecher Schweitzer mit. Tschentscher hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach betont, Grund und Boden im Hamburger Hafen blieben vollständig in öffentlicher Hand.

Minderheitsbeteiligung an einem Terminal geplant

Hintergrund ist eine im September 2021 geschlossene Vereinbarung zwischen dem Hamburger Hafenlogistiker HHLA und dem chinesischen Terminalbetreiber Cosco über eine 35-Prozent-Beteiligung der Chinesen am Hamburger HHLA-Terminal Tollerort (CTT). Der Cosco-Konzern, der auch eine der weltweit größten Containerreedereien betreibt, lässt seine Schiffe seit Jahrzehnten am CTT festmachen. CTT mit vier Liegeplätzen und 14 Containerbrücken ist eines von drei Containerterminals, die die HHLA im Hamburger Hafen betreibt.

Cosco will im Gegenzug zum Einstieg dort seine Ladungsströme in der Hansestadt konzentrieren, CTT soll zu einem bevorzugten Umschlagpunkt in Europa werden. China ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner im drittgrößten europäischen Seehafen. Deutschlandfunk-Wirtschaftsredakteurin Eva Bahner betonte , Cosco sei ein Staatsunternehmen, der vom chinesischen Staat kontrolliert und subventioniert werde. Die geplante Beteiligung in Hamburg wäre zudem nicht die erste dieser Art in Europa. Auch in Rotterdam, Amsterdam, Bilbao, Valencia und Istanbul besitze Cosco Minderheitsbeteiligungen. Im Zuge der Finanzkrise habe der Konzern den Hafen im griechischen Piräus übernommen. Der Einstieg gelang über eine Minderheitsbeteiligung heraus.

Terminalbetreiber halten Sorgen für unbegründet

Der betroffene Terminalbetreiber HHLA, an dem die Stadt Hamburg die Mehrheit hält, wies die genannten Bedenken zurück. Cosco bekomme keinen Zugriff auf den Hafen oder strategisches Knowhow, auch keine exklusiven Rechte an dem Terminal, hieß es in einer Erklärung. HHLA befürchtet, dass sich China im Fall eines Stopps des Deals einen anderen Hafen in Europa sucht und die Ströme dorthin verlegt.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.