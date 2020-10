Die IG Metall wehrt sich gegen ein Übernahmeangebot des britischen Konzerns Liberty Steel für die Stahlsparte von Thyssenkrupp.

Es drohe der Verlust zahlreicher Arbeitsplätze, erklärte ein Gewerkschaftssprecher. Die Politik müsse jetzt handeln. Am Vormittag wollen Stahlkocher von Thyssenkrupp in Düsseldorf für einen Staatseinstieg bei der Stahlsparte demonstrieren. Sie stoßen damit bislang auf Ablehnung sowohl beim Bund als auch beim Land Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Laschet plant, an der Kundgebung teilzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.