Widerstand in der NS-Zeit

Nach Ansicht des Historikers Wolfgang Benz lassen sich aus der Geschichte der NS-Zeit und des Wiederstandes Lehren für die Gegenwart ziehen.

Benz sagte dem Deutschlandfunk, er sei sehr beunruhigt, dass im deutschen Bundestag eine Partei sitze, deren Vormänner und Vorfrauen Nazipropaganda machten. Ein Parteimitglied erkläre diese Epoche deutscher Geschichte zu einem Vogelschiss, andere hetzten gegen Muslime wie einst die Nazis gegen Juden. Er warne davor zu sagen, diese Leute seien "nur Populisten". Auch Adolf Hitler habe als Populist seine politische Karriere begonnen "und nicht als politischer Schwerverbrecher", betonte Benz. Vergleiche er dieses stumpfe, nationalistische Getöse der heutigen Zeit mit demjenigen von damals, könne man sehr wohl aus der Geschichte der Nazi-Zeit einige Lehren ziehen.



Im Hinblick auf Vergleiche zwischen der Weimarer Republik und der heutigen Zeit verwies Benz auf die Medien, die heute zwar auf Seiten der Demokratie stünden - mindestens die öffentlich-rechtlichen, so der Historiker. Doch seit dem Siegeszug des Internets und "der anonymen Blogger, die aus der Sicherheit des Hinterhalts heraus undemokratisch agitierten", habe seine Zuversicht abgenommen. Er sei sich außerdem nicht sicher, dass es sich bei allen AfD-Abgeordneten im Bundestag um Demokraten handele. Auch deshalb sei er "unruhiger" geworden, was die historischen Parallelen angehe, betonte Benz.



