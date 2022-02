Mit der EEG-Umlage bezahlen bislang Stromkunden die Förderung des Ökostroms. (dpa-Zentralbild)

Sie halte gezielte Hilfen für besser, sagte die klima- und energiepolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Nestle, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. So koste es rund fünf Milliarden Euro, die Umlage um einen Cent abzusenken. Schon mit der Hälfte dieser Summe könne "locker" all denen geholfen werden, die akute Probleme hätten. Zwar mache die Situation bei den Energiepreisen aktuell allen Sorgen, meinte Nestle. Allerdings brauche es jetzt "strukturelle Antworten", um nicht schnell wieder in ähnliche Probleme hineinzulaufen. Die Ampel-Koalition wollte die EEG-Umlage ursprünglich ab kommenden Jahr abschaffen.

Vor dem Hintergrund gestiegener Energiepreise wurde zuletzt über ein Vorziehen des Vorhabens auf den Sommer debattiert. Aktuell liegen die Stromtarife für Haushalte im Schnitt um etwa zwölf Prozent höher als im Jahresmittel von 2021.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.