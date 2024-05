Russland hat großangelegte Angriffe auf Grenzorte in der ukrainischen Region Charkiw gestartet. (- / https: / / photonew.ukrinform.com / -)

Es sei die Hauptaufgabe eines jeden Soldaten, die feindlichen Truppen aufzuhalten, sagte Präsident Selenskyj in seiner jüngsten Videoansprache. Russische Truppen waren am Freitag über die Landesgrenze hinweg in Richtung der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw vorgerückt und dabei eigenen Angaben zufolge einige grenznahe Dörfer eingenommen. Die ukrainische Militärführung habe bereits Verstärkungen in Richtung Charkiw in Marsch gesetzt, sagte Selenskyj nun.

Der Gouverneur der Millionenstadt sagte, die Dörfer seien weiter umkämpft. Russische Soldaten seien zudem im Gebiet um Donezk vorgerückt und hätten dort ein weiteres Dorf unter ihre Kontrolle gebracht. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.