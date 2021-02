Der erste vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verurteilte Anführer der christlich-fundamentalistischen Terrororganisation LRA will in Berufung gehen.

Das teilte der Anwalt des Uganders Dominic Ongwen mit. Er sagte der Zeitung "The East African", das Gericht habe Beweise nicht ausreichend berücksichtigt. Darunter fielen Ongwens eigene Entführung durch die LRA als Kind. Der Rebellenführer war am Anfang Februar wegen zahlreicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt worden. Es war das erste Urteil dieser Art gegen die LRA in 30 Jahren. Das Strafmaß soll im April verkündet werden.



Die LRA - zu deutsch: "Widerstandsarmee des Herrn" - ist berüchtigt für brutale Methoden, mit denen sie aus Kindern Soldaten und aus Mädchen Sexsklavinnen macht. Durch die Gewalt der LRA in Uganda und später auch in angrenzenden Ländern wurden Zehntausende Menschen getötet und Hunderttausende vertrieben.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.