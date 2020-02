Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, hat nach dem rassistischen Anschlag in Hanau die Bildung einer Expertenkommission zum Thema Islamfeindlichkeit vorgeschlagen. Dies sei im Bereich Antisemitismus bereits erfolgreich gewesen, sagte die CDU-Politikerin im ARD-Fernsehen. Auch im Kampf gegen Islamismus habe es so ein Gremium gegeben.

Der SPD-Politiker Lindh beklagte, dass die Sorgen von Menschen, die von Rassisten angefeindet werden, zu lange missachtet worden seien. Wer von Hanau und Halle rede, dürfe nicht von permanenter Ausgrenzung und Bevormundung der Opfergruppen in den letzten Jahren schweigen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der verbale und der physische Terror richte sich eben nicht abstrakt gegen die Demokratie, sondern insbesondere gegen Muslime, Juden, Menschen türkischer, kurdischer und arabischer Herkunft.



Gestern Abend gedachten tausende Menschen in vielen deutschen Städten der Opfer des Anschlags in Hanau. Neun Menschen waren dabei erschossen worden. Der mutmaßliche Täter und seine Mutter wurden später tot aufgefunden. Die Bundesanwaltschaft sieht Belege für eine rassistische Gesinnung des 43-Jährigen.

Klingbeil fordert erneut Beobachtung der AfD durch Verfassungsschutz

SPD-Generalsekretär Klingbeil hat vor dem Hintergrund des Anschlags erneut gefordert, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Klingbeil wählte im ARD-Interview die gleichen Worte wie vor vier Monaten nach dem Anschlag von Halle auf eine Synagoge: Es habe einer geschossen, aber es seien viele gewesen, die ihn munitioniert hätten. Und die AfD gehöre dazu. Die Partei habe das gesellschaftliche Klima in den letzten Monaten und Jahren vergiftet und versuche, das Geschehen von Hanau herunterzuspielen. Sie spreche wörtlich von einer "Tat eines wirren Einzeltäters". Die Partei sei ein Fall für den Verfassungsschutz, so der SPD-Generalsekretär.



Die AfD verweist auf eine Stellungnahme, die man bereits zwei Tage vor dem Anschlag von Hanau abgegeben habe. Dort heißt es, Gewalt dürfe niemals zu einem Mittel der Politik werden. "Diejenigen die diese monströse Tat eines kranken Menschen gewissenlos gegen uns instrumentalisieren, scheint das aber nicht anzufichten", erklärte die Partei bei Twitter.



Eine Organisation kann zum sogenannten Prüffall werden, wenn die Behörden Anzeichen für extremistische Bestrebungen sehen. Die nächsthöhere Stufe der verfassungsrechtlichen Untersuchung wäre dann der Verdachtsfall, bei dem beispielsweise die Beobachtung durch V-Leute möglich wäre.