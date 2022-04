Bei den meisten Betroffenen halten die Probleme einige Wochen an, doch manche Menschen können auch ein Jahr später noch schlechter riechen. Ein Pathologie-Team aus Baltimore untersuchte 40 Patienten, die infolge einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben waren. Die Mediziner fanden heraus, dass in der Nase bestimmte Teile der Riechzellen, sogenannte Axone, geschädigt waren. Dabei handelt es sich um Verlängerungen von Nervenzellen, deren Aufgabe es ist, Signale Richtung Gehirn weiter zuleiten. Die Bilanz: Je größer der Schaden an den Axonen war, desto schlechter konnten die Betroffenen vor ihrem Tod riechen.