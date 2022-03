Flüchtlinge aus der Ukraine rasten am Bahnhof von Przemysl in Polen. (dpa/Markus Schreiber)

Rapider Anstieg der Flüchtlingszahlen

Nur sechs Tage nach der russischen Invasion in der Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits 660.000 Menschen aus dem Land geflohen. Ihre Zahl steige "exponentiell", teilte der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, in Genf mit: Er habe fast 40 Jahre in Flüchtlingskrisen gearbeitet, aber kaum jemals einen so schnell wachsenden Exodus erlebt.

Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen haben sich die meisten Menschen aus der Ukraine bisher in Polen, der Slowakei, Ungarn, Moldau, Rumänien in Sicherheit gebracht. Insgesamt rechnet das UNHCR mit bis zu vier Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine, wenn es keinen sofortigen Stopp der Kampfhandlungen gibt. Allein nach Polen kamen nach Angaben der polnischen Regierung in den ersten Tagen 350.000 Geflüchtete.

Worauf sich Deutschland einstellen muss

Der Städte- und Gemeindebund rechnete damit, dass in absehbarer Zeit möglicherweise deutlich mehr als 100.000 Menschen in Deutschland ankommen werden. Der Verband drängt auf einen Flüchtlingsgipel.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rechnet allerdings trotz der enormen Fluchtbewegungen nicht mit besonders großen Herausforderungen für Deutschland. Aufgrund der "überwältigenden Aufnahmebereitschaft" der ukrainischen Grenzenstaaten gehe man derzeit davon aus, dass der größte der Teil der Kriegsflüchtlinge dort bleiben werde, sagte ein Sprecher des Bundesamtes dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". In Berlin beispielsweise sind bereits Hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Da innerhalb der EU die Einreisen nicht kontrolliert werden, dürften es insgesamt in Berlin und darüber hinaus deutlich mehr sein.

Die Hilfsorganisationen Caritas international rechnet damit, dass Hunderttausende ukrainische Kriegsflüchtlinge langfristig unterstützt werden müssen. Leiter Oliver Müller sagte im Deutschlandfunk , die Hilfsbereitschaft der Ukrainer untereinander sowie die Hilfe durch die Nachbarstaaten wie Polen und Rumänien seien enorm. "Aber auch Deutschland sollte seiner Verantwortung gerecht werden und Menschen aufnehmen und versorgen, wenn sie in unser Land fliehen."

Anteil der Russen und Ukrainer in Deutschland

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden aktuell mitteilte , leben derzeit gut 235.000 Russinnen und Russen in Deutschland. Sie bildeten mit 2,2 Prozent die neuntgrößte Gruppe unter der ausländischen Bevölkerung. Zudem lebten insgesamt 135.000 ukrainische Staatsangehörige im Land, heißt es. Was einem Anteil von 1,3 Prozent entspreche.

Vorbreitungen in vielen Staaten laufen

In verschiedenen Ländern bereitet man sich seit Tagen auf die Ankunft der Geflüchteten vor. Schon am ersten Kriegstag sagte Polens Innenminister Kaminski, man werde allen Schutzsuchenden Zuflucht gewähren. An den wichtigsten Grenzübergängen sollten demnach Erstaufnahmezentren für Ukrainer entstehen. Die slowakische Regierung kündigte an, dass bis zu 1.500 Soldaten an den Grenzen zum Einsatz kommen sollen, um bei der Bewältigung eines massiven Andrangs von Menschen zu helfen.

In der Republik Moldau beantragte Präsidentin Sanu die Verhängung eines Ausnahmezustands. Ihr Land sei zwar bereit, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen, brauche aber Hilfe. Auch Moldau ist eine ehemalige Sowjetrepublik. Das Land zwischen Rumänien und der Ukraine hat rund 3,5 Millionen Einwohner und gilt als sehr arm. Zu Moldau gehört völkerrechtlich das Gebiet Transnistrien, in dem prorussische Separatisten die Macht haben.

Keine Engpässe erwartet

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stimmt sich nach eigenen Angaben schon länger eng mit den Bundesländern ab, um die Verteilung der in Deutschland eintreffenden Kriegsflüchtlinge sicherzustellen. Angesichts deren Aufnahmebereitschaft müsse man nicht davon ausgehen, dass es zu Engpässen bei der Unterbringung kommen werde.

Kostenlose Nutzung der Fernzüge

Die Deutsche Bahn erleichtert Flüchtenden aus der Ukraine im Übrigen die Weiterreise per Fernzug aus Polen. Ukrainer können ab sofort kostenlos Fernzüge in Richtung Deutschland bis Berlin nutzen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Sie müssten bei der Fahrkartenkontrolle anstelle eines Tickets lediglich ihren ukrainischen Pass vorzeigen. Zusammen mit der polnischen Eisenbahn bereite man sich außerdem darauf vor, eventuell zusätzliche Wagen und Sonderzüge einzusetzen. Mit der kostenlosen Mitnahme folgt die Deutsche Bahn dem Beispiel der Bahnen aus der Slowakei, Polen und Tschechien.

Was die EU tut

In der Europäischen Union gibt es weitgehend Einigkeit über die unbürokratische Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Das sagte Bundesinnenministerin Faeser nach dem jüngsten Sondertreffen mit ihren Amtskollegen in Brüssel. Dies bedeute, dass Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet kein Asylverfahren durchlaufen müssten und einen vorübergehenden Schutz in der EU für bis zu drei Jahre erhielten. Europa sei angesichts der russischen Bedrohung enger zusammengerückt, unterstrich Faeser. Alle EU-Staaten seien zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine bereit.

In Erwartung einer riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine will die EU-Kommission in Brüssel erstmals vorschlagen, Regeln für den Fall eines sogenannten "massenhaften Zustroms" von Vertriebenen in Kraft zu setzen. Sie werde dazu beim nächsten Treffen der EU-Innenminister am kommenden Donnerstag einen Vorschlag vorlegen, sagte Innenkommissarin Johansson.

Diskriminierungsvorwürfe von afrikanischen Staatsbürgern

Afrikanische Staatsbürger auf der Flucht aus der Ukraine beklagen eine rassistisch motivierte Zurückweisung durch Grenzbehörden. Die Verteterin des südafrikanischen Außenministeriums, Clayson Monyel, schrieb auf Twitter, ihnen sei an der polnischen Grenze übel mitgespielt worden.

Bereits zuvor waren Videos in den Sozialen Medien aufgetaucht, die Zurückweisungen von Afrikanern zeigen sollen. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Tesfaiesus bezeichnete die Berichte als "alarmierend". Polens Grenzschützer wiesen die Vorwürfe zurück. Nigerias Regierungssprecher Shehu forderte die Ukraine auf, alle Kriegsbetroffenen mit der gleichen Würde zu behandeln und niemanden zu bevorzugen.

Viele Studierende aus aller Welt in der Ukraine

In der Ukraine sind viele Studierende aus aller Welt. Sie kommen oft überwiegend aus Ghana, Nigeria, Kenia, Südafrika, Äthiopien, Somalia und anderen afrikanischen sowie aus asiatischen Staaten. So sind etwa auch tausende Chinesen und Inder im Land.

Nach dem Tod eines Studenten bei der Bombardierung von Charkiw bekräftigte das indische Außenministerium in Neu Delhi, man habe die Botschafter von Russland und der Ukraine nachdrücklich aufgefordert, indischen Staatsbürgern in den Konfliktsgebieten dringend eine sichere Ausreise zu ermöglichen. Indien gilt als enger Partner Russlands und hat bislang keine Sanktionen erlassen. Viele dieser Menschen verfügen nicht über eine Einreiseerlaubnis für die Europäische Union.

Nach Informationen des nigerianischen Außenministeriums sind in den ersten fünf Kriegstagen dennoch mehr als 400 Nigerianer in Rumäniens Hauptstadt Bukarest angekommen. China holte in den ersten Tagen 600 Studierende aus Kiew und der südlichen Hafenstadt Odessa und brachte sie mit einem Bus in die benachbarte Republik Moldau.

