Gestiegene Kosten - Wie die Bundesregierung bei Spritpreisen, Strom und Heizung entlasten will

Unter anderem die Spritpreise sind wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine stark gestiegen. Die Bundesregierung kündigt eine Entlastung an - die Opposition macht weiter Druck (Archivbild). (picture alliance/dpa)

FDP-Fraktionschef Dürr sagte den Sendern RTL und ntv, Ziel müsse ein Spritpreis unter zwei Euro sein: "Das brauchen jetzt die Pendler und natürlich auch die Speditionen, damit die Lieferketten am Ende nicht unterbrochen werden". Man sei in einer Krisensituation, und da müsse der Staat schnell handeln. Beim Tanken könne es einen Rabatt von 20 Cent oder mehr je Liter geben, die der Staat dann finanziere. Innerhalb der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP gebe es dafür Zustimmung.

FDP will Spritpreis unter zwei Euro drücken

Noch am Sonntag hatte der Tagesspiegel Bundesfinanzminister Lindner, ebenfalls FDP, zitiert, eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer, für die sich zum Beispiel CDU und CSU ausgesprochen hatten, solle es nicht geben. "Wenn die Union eine so genannte Spritpreisbremse fordert, dann muss sie sagen, was sie im Haushalt kürzen will", sagte Lindner, "oder sie muss bekennen, dass sie dafür neue Schulden aufzunehmen bereit ist."

Später am gleichen Tag berichtete dann die "Bild", angesichts steigender Energiepreise wegen des Ukraine-Kriegs wolle Lindner die Autofahrer in Deutschland mit einem Rabatt auf die Spritpreise spürbar entlasten. Konkret sollten Autofahrer beim Bezahlen an der Tankstelle den Preisnachlass erhalten, hieß es. Den Tankstellenbetreibern solle der Rabattbetrag anschließend vom Bund erstattet werden. Die parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, Hessel, twitterte am Montag , Lindners "Tank-Rabatt", der direkt bei den Menschen ankomme, sei "ein guter pragmatischer Vorschlag".

Vizekanzler Habeck (Grüne) kündigt Entlastungspaket an

Vizekanzler Habeck (Grüne) zeigte sich dagegen weniger begeistert. Lindners Vorschläge griffen noch etwas zu kurz, erklärte der für Wirtschaft und Klimaschutz zuständige Bundesminister. Die Preisanstiege im gesamten Energiebereich seien für viele Menschen erdrückend: "Extrem hohe Heizkosten, extrem hohe Strompreise, extrem hohe Spritpreise" belasteten Haushalte - je geringer die Einkommen, desto stärker. Der Grünen-Politiker brachte in dem Zusammenhang drei Kriterien für die neuen Maßnahmen ins Gespräch:

- So müsse es erstens bei Strom, Wärme und Mobilität Erleichterungen geben. Gerade die hohen Heizkosten erdrückten zahlreiche Familien. Im Bundeswirtschaftsministerium schätzt man, dass die Gasrechnung für eine Durchschnittsfamilie in einem unsanierten Ein-Familien-Haus im laufenden Jahr um etwa 2.000 Euro steigt.

- Zweitens brauche es auch Energieeffizienz und Einsparungen, etwa eine Minderung des Verbrauchs beim Autofahren oder einen Austausch von Gasheizungen.

- Drittens seien weiter marktwirtschaftliche Impulse nötig, damit gelte: "je effizienter, desto geringer die Kosten".

Diese drei Kriterien müssten sich in dem Entlastungspaket wiederfinden, forderte Habeck. Die Regierung werde es "schnell und konstruktiv schnüren."

Union fordert Entlastung von mindestens 40 Cent pro Liter

Die oppositionelle Union pocht auf eine deutliche Entlastung bei den Spritpreisen. Fraktionsvize Spahn (CDU) sagte im ARD-Morgenmagazin nach den Ankündigungen aus der Koalition von SPD, Grünen und FDP: "Wir sind gespannt. Es müssen mindestens 40 Cent pro Liter sein, und es muss unbürokratisch sein."

Wie immer man eine Spritpreisbremse auch ausgestalte, ob Steuersenkung oder Rabattmodell, das seien am Ende technische Fragen, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Frei (CDU), im Deutschlandfunk . Man sei gerne bereit "über alle möglichen Modelle" zu sprechen. Entscheidend sei, dass man Bürger und Wirtschaft an der Tanksäule entlaste.

Die AfD teilte als Reaktion auf den von Finanzminister Lindner angekündigten Rabatt mit, während Deutschlands Nachbarländer längst die Steuern senkten, versuche sich Deutschland "einmal mehr an einer skurrilen Sonderlösung". Eine deutliche und sofortige Steuersenkung oder -abschaffung müsse her. Alles andere helfe den Bürgern kaum, so die AfD.

Die Linke forderte eine deutliche Senkung der Abgaben nicht nur auf Energie, sondern auch auf Lebensmittel. Fraktionschef Bartsch sprach sich für eine Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und die Senkung des Steuersatzes für Energie auf sieben Prozent aus. Es müsse Schluss damit sein, dass der Staat noch an steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel verdiene, sagte Bartsch dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

