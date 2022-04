Erneuerbare Energien

Solarpark in Brandenburg (picture alliance / dpa / Nestor Bachmann)

Als konkretes neues Ziel gibt das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aus, bis 2030 mindestens 80 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs aus Erneuerbaren Energiequellen zu beziehen. Fünf Jahre später soll der Strom "nahezu vollständig" klimaneutral hergestellt werden. Der Ausbau von Wind- und Solarstromanlagen wird auch im jüngsten Bericht des Weltklimarats IPCC neben dem Schutz bestehender Wälder als wichtigstes Instrument genannt, um die Erderwärmung zu begrenzen und die unermesslichen Gefahren der Klimakrise beherrschbar zu machen.

Beschleunigter Ausbau von Wind- und Solarstrom

Bislang ist der bürokratische Aufwand zum Errichten neuer Windkraftanlagen an Land sehr hoch. In diesem Jahr werden nach Einschätzung des Ministeriums daher nur Windräder mit einer Gesamtleistung von rund drei Gigawatt installiert. Die Ausbaurate soll bis 2025 schrittweise auf zehn Gigawatt pro Jahr anwachsen und dann konstant bleiben. 2030 sollen demnach Land-Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 115 Gigawatt in Deutschland am Netz sein.

Ähnliche Zuwächse sieht Habeck auch im Bereich Photovoltaik vor: Von sieben Gigawatt Zubau im laufenden Jahr sollen die Ausbauraten bis 2026 schrittweise auf 22 Gigawatt angehoben und dann auf diesem Niveau gehalten werden. Insgesamt sollen die Anlagen in der Lage sein, im Jahr 2030 rund 600 Terawattstunden Strom zu produzieren.

Anreize sollen unter anderem geschaffen werden, indem Photovoltaik-Anlagen außerhalb von Ausschreibungen von einer höheren Einspeisevergütung profitieren. Außerdem sollen schwimmende Solarparks sowie solche auf landwirtschaftlichen Flächen sowie Mooren ("Floating-PV", "Agri-PV", "Moor-PV") entstehen. Für den erleichterten Ausbau der Windkraft an Land hat das Ministerium ein zweites Gesetzpaket für den Sommer angekündigt.

Zusätzlich sollen auch Windparks auf See, sogenannte Offshore-Anlagen, deutlich ausgebaut werden. Sie stehen künftig "explizit im überragenden öffentlichen Interesse", heißt es in einem Überblickspapier des BMWK, das dem Deutschlandfunk vorliegt. So soll das Verbot des Baus von Offshore-Parks in Schutzgebieten aufgeweicht und durch Einzelfallprüfungen ersetzt werden.

Biomasse für Spitzenlasten

Neben Wind- und Sonnenenergie werden noch andere Energieträger benötigt, die Spitzenlasten tragen können, damit auch an wind- und sonnenarmen Tagen mit hohem Stromverbrauch die Versorgung gewährleistet ist. Diese Aufgabe sollen künftig Kraftwerke mit dem Brennstoff Biomethan übernehmen. Die Ausschreibungsmengen werden ab dem kommenden Jahr auf 600 Megawatt pro Jahr erhöht.

Außerdem sollen Anlagen gefördert werden, die mit überschüssigem Strom klimaneutralen Wasserstoff herstellen. Das Gas wird dabei lokal gespeichert und später wieder zur Stromerzeugung verbrannt. Weil es dabei in seinen ursprünglichen Elementarzustand - Wasser - zurückgeführt wird, entstehen im gesamten Prozess keine klimaschädlichen Emissionen.

Mehr Beteiligung von Bürgern und Kommunen

Um ihre Unterstützung sicherzustellen, will Habeck auch Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen stärker einbinden. So können Bürgerenergieprojekte künftig auch ohne aufwändige Ausschreibung realisiert werden. Aufgrund von EU-Beihilfeleitlinien ist dies auf maximal 18 Megawatt für Wind- und 6 Megawatt für Solar-Projekte begrenzt.

Auch Kommunen sollen sich künftig leichter an lokalen Windparks und der Direktvermarktung finanziell beteiligen können - das gilt auch für bestehende Anlagen.

Finanzierung umstritten

Finanziert werden soll der Ausbau aus dem Sondervermögen "Energie- und Klimafonds", das die Bundesregierung aus nicht abgerufenen Corona-Geldern gebildet hatte. Die Union hatte die Rechtmäßigkeit dieses Schritts angezweifelt und in Karlsruhe geklagt. Die bisherige Finanzierungsquelle, die sogenannte EEG-Umlage auf den Strompreis, wurde wegen der gestiegenen Energiekosten früher als geplant abgeschafft: Zum zweiten Halbjahr 2022 entfällt sie komplett.

Die Strompreiskrise der Wintermonate hatte offenbar noch einen weiteren konkreten Effekt auf das Maßnahmenpaket: Damit Stromanbietern den Endkunden nicht mehr überraschend kündigen können, ist eine Anzeigepflicht geplant: Sie sollen die Kunden sowie die Bundesnetzagentur künftig mindestens drei Monate im Voraus informieren müssen, bevor sie die Lieferung einstellen. Außerdem erhält die Bundesnetzagentur zusätzliche Aufsichtsbefugnisse.

Weitere Beratungen im Parlament

Die FDP verlangte bereits deutliche Nachbesserungen im weiteren parlamentarischen Verfahren. Fraktionschef Dürr sagte der Deutschen Presse-Agentur, mit dem "Osterpaket" gehe Bundeswirtschaftsminister Habeck einen ersten Schritt in die richtige Richtung. "Alle wichtigen Reformschritte konnten allerdings aus Zeitgründen noch nicht in das Paket einfließen."

