Peking im November: Ein Protestierender in Peking äußert seinen Unmut ohne Worte. (picture alliance / AA / Stringer)

Wegen der Zensur in China ist das aktuelle Ausmaß der Proteste gegen die rigorosen Maßnahmen der Null-Covid-Politik nur schwer abzuschätzen. Offenbar ist es jedoch nur noch sporadisch zu Demonstrationen gekommen, weil die Polizei viele Proteste verhinderte. Teilnehmer der Kundgebungen vom Wochenende berichten, sie hätten Anrufe von Polizeibeamten erhalten, die sie zu ihren Aktivitäten befragten. Vielfach seien Passanten angehalten und aufgefordert worden, ihre Handys vorzuzeigen. Die Smartphones seien auf verdächtige Inhalte oder Programme zur Umgehung der chinesischen Zensur untersucht worden. An einigen Universitäten, etwa in der Provinz Guangdong, wurden Studierende nach Protesten dazu aufgefordert, in ihre Heimatorte zu reisen.

An einem Platz in Shanghai, auf dem am Wochenende Demonstranten den Rücktritt von Präsident Xi Jinping gefordert hatten, mussten Gastronomiebetriebe aus Gründen der "Seuchenbekämpfung" um 22 Uhr schließen. Polizisten waren an U-Bahn-Ausgängen stationiert. Mehrere Menschen wurden vorübergehend festgenommen.

Die Proteste am Wochenende waren die größten in China seit der 1989 blutig niedergeschlagenen Demokratiebewegung. Ausgelöst wurden sie durch einen Wohnungsbrand in der Stadt Urumqi in der westlichen Region Xinjiang, bei der zehn Menschen ums Leben kamen. Kritiker werfen der Regierung vor, dass die strengen Corona-Maßnahmen den Rettungseinsatz behindert hätten.

Internationale Kritik

Das teils harte Vorgehen der chinesischen Behörden gegen die Proteste wegen der Corona-Auflagen stößt international auf Kritik. Die UNO rief Chinas Regierung auf, Teilnehmer friedlicher Kundgebungen nicht willkürlich festzunehmen. Die chinesischen Behörden sollten auf die Proteste im Einklang mit den internationalen Menschenrechten reagieren, erklärte das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf.

Auch die US-Regierung betonte das Demonstrationsrecht der chinesischen Bevölkerung. Ähnlich äußerte sich Bundespräsident Steinmeier in einem Interview mit der Deutschen Welle. Er sagte, er habe Verständnis dafür, dass die Menschen angesichts der belastenden strikten Maßnahmen ihre Ungeduld auf den Straßen zeigten.

Der britische Premierminister Sunak erklärt die "goldene Ära" der Beziehungen zu China für beendet. Seine Regierung erkenne an, dass das Land eine systemische Herausforderung für britische Werte und Interessen darstelle, sagte er in seiner ersten großen Rede zur Außenpolitik. Dies sei eine Herausforderung, die mit dem zunehmenden Autoritarismus der Volksrepublik immer akuter werde. Nach der vorübergehenden, offenbar gewaltsamen Festnahme eines BBC-Journalisten bei den Protesten in China bestellte Großbritannien den chinesischen Botschafter ein.

Neue Impfkampagne angekündigt

Anstelle einer Abkehr von strikten Corona-Maßnahmen kündigte die Gesundheitskommission Chinas an, die Impfkampagne für ältere Menschen rascher voranzutreiben. In China sind nach Angaben der Behörden knapp 66 Prozent der über 80-Jährigen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Außerdem sind in China noch keine mRNA-Impfstoffe zugelassen. Die niedrige Impfrate wird häufig als Grund für die strenge Null-Covid-Politik in dem Land angeführt, bei der bereits geringe Infektionszahlen zu Ausgangssperren und Massentests führen.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums verteidigte den Corona-Kurs der Regierung. Die chinesischen Maßnahmen seien wissenschaftlich basiert, korrekt und wirksam, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.