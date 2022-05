Fragen und Antworten

Die EU-Kommission will gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder im Netz vorgehen. (picture alliance/dpa)

Was ist das Ziel der EU-Kommission?

Laut der EU-Kommission wurden 2021 weltweit rund 85 Millionen Bilder und Videos mit Kindesmissbrauchsdarstellungen gemeldet. Bisher waren die Maßnahmen der Provider von Plattformen wie Facebook oder WhatsApp freiwillig. Die EU-Kommission will die Unternehmen bei Verdachtsfällen nun verpflichten, die Darstellung von sexualisierter Gewalt oder die Anbahnung sexueller Kontakte durch Erwachsene im Netz aufzuspären, zu melden und zu entfernen. Die EU-Mitgliedsstaaten sollen dafür nationale Behörden oder Gerichte nennen, die diese umfassenden Kontrollen offiziell anweisen. Ein neues EU-Zentrum soll zudem geschaffen werden, um die Umsetzung der Regeln zu unterstützen.

Welche technischen Maßnahmen sollen Online-Plattformen ergreifen dürfen?

Um nicht zweifelsfrei identifiziertes Material mit Missbrauchsdarstellungen aufspüren zu können, sollen die Unternehmen umfassende technische Möglichkeiten erhalten. Dazu gehört die Kontrolle von Privatchats in Messengerdiensten oder E-Mails. So sollen Inhalte ermittelt werden, die bereits bekannten Darstellungen von Kindesmissbrauch ähneln. Zudem will die EU-Kommission das sogenannte "Grooming" bekämpfen, also die gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen über persönliche Chats. Der Eingriff in die Privatsphäre soll laut dem Entwurf "so weit wie möglich begrenzt werden".

Warum werden die Pläne der EU-Kommission kritisert?

Stephan Dreyer vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg sagte im Deutschlandfunk , dass durch den Vorschlag eine "rechtliche Infrastruktur für eine flächendeckende Kontrolle" aufgebaut werde. Die Staaten selbst dürften derartige Maßnahmen rechtlich nicht durchführen, würden sie nun aber anweisen. Dreyer habe große Zweifel, dass die Chatkontrollen einer gerichtlichen Prüfung standhalten würden.

Tiemo Wölken, SPD-Europaabgeordneter kritisierte via Twitter: "Datenschutz & Privatsphäre gibt es nicht, wenn unsere private Kommunikation durchleutchtet wird." Er fordert stattdessen mehr Mittel für die Polizei und mehr Zusammenarbeit, aber keinen "Generalschlüssel" wie die Chatkontrolle.

Rasmus Andresen, Sprecher von Bündnis90/Die Grünen im Europaparlament, bezeichnete den Vorschlag zur Chatkontrolle bei Twitter als "extrem problematisch". Die Grünen würden probieren, den Vorschlag im Parlament zu stoppen und bessere Vorschläge gegen Missbrauch durchzusetzen.

Der Europaabgeordnete Breyer von der Piratenpartei warnte im Vorfeld vor dem Plan. Es handele sich um einen Ausspäh-Angriff auf Privatnachrichten und Fotos durch fehleranfällig Algorithmen. Organisierte Kinderporno-Ringe benutzten keine E-Mails oder Messengerdienste, sondern seien im Darknet unterwegs.

39 Bürgerrechtsorganisationen hatten der EU bereits im März in einem offenen Brief attestiert, durch das Gesetz "zum Weltmarktführer bei der Massenüberwachung ganzer Bevölkerungen" zu werden.

Wie geht es weiter?

Damit der Gesetzentwurf umgesetzt werden kann, müssen noch die EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament zustimmen.

