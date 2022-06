Regierungspläne

Wie können die Erdgasspeicher in Deutschland bis zum Herbst gefüllt werden? Das Bundeswirtschaftsministerium hat mehrere Ideen vorgelegt. (picture alliance/dpa)

Die Deutsche Presse-Agentur zitiert aus einem fünfseitigen Papier, in dem die Pläne des Wirtschaftsministers aufgeführt sind. Die Lage sei ernst, heißt es darin. Es müsse mehr Gas in die Speicher, "sonst wird es im Winter wirklich eng". Der russische Staatskonzern Gazprom hatte den Gasfluss durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 in den vergangenen Tagen stark verringert.

Pläne für Gasauktionsmodell

Habeck will nun unter anderem die Industrie dazu bringen, weniger Erdgas zu verbrauchen, damit mehr Gas in den Speichern landet. Nach dpa-Informationen plant er dazu ein Auktionsmodell. Industriekunden, die ihren Gasverbrauch reduzieren, sollen dafür ein Entgelt erhalten, das über den Markt finanziert wird.

Kredite in Höhe von 15 Milliarden Euro zur Beschaffung von Gas

Des Weiteren wolle die Bundesregierung über die Staatsbank KfW eine zusätzliche Kreditlinie in Höhe von 15 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, schreibt die dpa. Damit solle sichergestellt werden, dass der sogenannte Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe THE die notwendige Liquidität besitzt, um Gas einzukaufen und die Befüllung der Speicher voranzutreiben. Die Gaspreise sind im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine stark gestiegen.

Der Kredit soll über eine Garantie des Bundes abgesichert werden und ist dem Bericht zufolge zwischen Wirtschafts- und Finanzministerium abgesprochen. In der kommenden Woche soll der Haushaltsausschuss informiert werden.

Stärkerer Einsatz von Kohlekraftwerken

Als "bitter, aber schier notwendig" wird in dem Papier das Vorhaben bezeichnet, zur Stromproduktion mehr klimaschädliche Kohlekraft einzusetzen. Ein entsprechendes Gesetz soll am 8. Juli vom Bundesrat beschlossen werden und dann zügig in Kraft treten.

Parallel dazu ist nach dpa-Informationen eine Ministerverordnung in Vorbereitung - mit dem Ziel, die sogenannte Gasersatzreserve in Gang zu setzen. Dafür sollen Kraftwerke, die als Reserve zur Verfügung stehen, ertüchtigt werden, um kurzfristig an den Markt zurückkehren zu können. "Das bedeutet dann für eine Übergangszeit mehr Kohlekraftwerke", wird Habeck zitiert. Die Gasspeicher müssten zum Winter hin voll sein. Das habe oberste Priorität.

Gasspeicher derzeit zu knapp 57 Prozent gefüllt - Ziel: 90 Prozent

Die aktuellen Füllstände der Speicher in Deutschland liegen bei rund 56,7 Prozent, meldete die Bundesnetzagentur am Samstag. Ziel der Bundesregierung ist es, dass die Gasspeicher zum 1. Oktober mit 80 Prozent und zum 1. November zu 90 Prozent befüllt sind.

