Gesetzentwurf

Der Chef der französischen Gewerkschaft Force Ouvrière, Fabrice Lerestif, führt eine Kundgebung gegen die Rentenreform an. (AFP / DAMIEN MEYER)

Was plant die Regierung?

Präsident Macron möchte, dass die Franzosen länger arbeiten und länger in die Rentenkasse einzahlen, bevor sie in den Ruhestand gehen. Im Gespräch ist das schrittweise Anheben des Renteneintrittalters von derzeit 62 auf 64 Jahre. Die Regierung betont, dass es für Menschen, die sehr früh angefangen haben zu arbeiten, und für solche in besonders anstrengenden Berufen weiterhin Sonderregelungen geben soll. Zugleich ist geplant, die Mindestrente auf 1.200 Euro zu erhöhen.

Derzeit gelten in Frankreich 42 unterschiedliche Rentensysteme. Beschäftigte des Pariser Nahverkehrs können etwa bereits im Alter von 52 Jahren in Rente gehen, allerdings mit so hohen Abschlägen, dass dies kaum einer macht. Die Regierung will außerdem dafür sorgen, dass mehr Senioren als bisher im Beruf bleiben. Ende 2021 waren lediglich 36 Prozent der 60- bis 64-Jährigen berufstätig.

Wie begründet die Regierung die Reform?

Ziel der Reform sei die langfristige Finanzierung des Rentensystems, hatte Macron in seiner Neujahrsansprache betont. Zuvor war allerdings auch die Rede davon gewesen, dass die Rentenreform helfen solle, Schulden abzubauen oder die ökologische Wende zu finanzieren.

Laut einer Studie vom September weist die Rentenkasse derzeit ein Plus von 3,2 Milliarden Euro auf. Prognosen zufolge könnte sie künftig aber wieder ins Minus rutschen. Die unterschiedlichen Begründungen für die Notwendigkeit der Reform tragen nach Ansicht von Meinungsforschern dazu bei, dass die Bevölkerung kritisch bleibt. Laut einer Umfrage sind etwa zwei Drittel der Franzosen gegen die Anhebung des Rentenalters. Macron hat zudem die EU im Blick. Nach den besonders großzügigen Corona-Hilfen möchte Paris in Brüssel den Eindruck einer seriösen Haushaltspolitik vermitteln.

Rentenreform lange umstritten



Bisherige Regierungen seien bei dem Versuch, das zersplitterte Rentensystem in ein universelles System zu überführen, gescheitert, analysiert die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik.

Auch um die Jahreswende 2019/20 hatte es heftige Proteste gegen die geplante Reform gegeben. In der Nationalversammlung gab es vor allem aus dem linken Lager über 40.000 Änderungsanträge. Im März 2020 überstand die Regierung ein an die Rentenreform geknüpftes Misstrauensvotum. Kurz danach wurde das Reformvorhaben dann wegen der Corona-Pandemie auf Eis gelegt.

Opposition ruft zu Protesten auf

Die Linksradikalen haben bereits vor der Vorstellung der Reformpläne zu einem Protesttag am 21. Januar aufgerufen, am Vortag des 60. Jahrestags des Elysée-Vertrags. Der rechtspopulistische Parteichef Bardella bezeichnete die Reform als "überflüssig" und kündigte an, sie in der Nationalversammlung zu blockieren. Die konservativen Republikaner könnten für die Reform stimmen, aber im Gegenzug Zugeständnisse bei anderen Themen aushandeln.

Gewerkschaft warnt vor sozialen Unruhen

Ein Bündnis von acht großen Gewerkschaften kündigte für die kommende Woche einen ersten großen Streik- und Aktionstag an. Es gehe um den Beginn einer machtvollen Mobilisierung über einen langen Zeitraum, erklärte das Bündnis. Eine derart brutale Reform sei durch nichts gerechtfertigt, hieß es. Der Chef der größten Gewerkschaft CFDT, Berger, nennt eine Erhöhung des Rentenalters eine "rote Linie". Er warnte vor sozialen Unruhen.

Die Proteste gegen die Rentenreform werden für die Gewerkschaften auch eine Form der Selbstbehauptung sein, da ihr Einfluss abnimmt. Sowohl die Protestbewegung der "Gelbwesten", die wieder aufleben könnte, als auch ein Bahnstreik zu Weihnachten organisierten sich unabhängig von den Gewerkschaften, nicht zuletzt dank der sozialen Medien.

Was sind die nächsten Schritte?

Premierministerin Borne will den Gesetzesvorschlag zur Rentenreform am 23. Januar im Kabinett vorstellen. Ab dem 6. Februar soll er in der Nationalversammlung debattiert werden. Anschließend geht der Entwurf an den Senat, wo die Konservativen die Mehrheit haben.

Die Regierung will das Gesetz bis zum Sommer durchbringen. Falls sich keine Mehrheit abzeichnet, könnte Borne erneut den Verfassungsparagrafen 49.3 anwenden, der das Verabschieden eines Gesetzes ohne Abstimmung ermöglicht. Voraussetzung ist allerdings, dass die Regierung einen anschließenden Misstrauensantrag übersteht.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.