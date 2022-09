König Charles der III. empfängt den Premierminister der Bahamas, Philip Davis. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Stefan Rousseau)

Elf Tage nach Elisabeths Tod findet am Montag, den 18. September, im Westminster Abbey die zentrale Trauerfeier mit etwa 2.000 Gästen statt. Um kurz nach 11.35 Uhr (MESZ) werden Träger den Sarg von Königin Elisabeth II. von seinem Katafalk in der Westminster Hall heben und zu einem Fahrgestell vor dem Gebäude bringen. Dieses wird nicht von Pferden gezogen, sondern von 142 Marine-Soldaten mit Tauen. Mitglieder der Königsfamilie werden hinter dem Sarg bis zur Westminster Abbey schreiten. Dort findet dann der Trauergottesdienst statt. Erwartet werden ranghohe Gäste aus fast allen Staaten der Welt.

Mitglieder und Regenten der europäischen Königshäuser reisen ebenfalls an, darunter etwa die dänische Königin Margrethe, das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima, der norwegische König Harald V. und Fürst Albert II. von Monaco. Neben dem amtierenden spanischen König Felipe VI. kommt auch sein Vater Juan Carlos I. nach London. Dieser war 2014 nach einer Reihe von Skandalen abgedankt und lebt mittlerweile in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Exil.

Bundespräsident Steinmeier vertritt Deutschland

In der Riege der Staats- und Regierungschefs wird Deutschland von Bundespräsident Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender vertreten. Neben zahlreichen Politikern aus Europa - darunter EU-Kommissionpräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel - reist auch US-Präsident Biden an. Außerdem kommen etwa Israels Präsident Herzog und seine Kollegen aus der Türkei, Brasilien und Südkorea: Erdogan, Bolsonaro und Yoon. China schickt statt Staatchef Xi dessen Stellvertreter Wang - zuletzt gab es diplomatische Spannungen zwischen Großbritannien und China wegen der Menschenrechtslage in dem asiatischen Land.

Auch aus den 56 Commonwealth-Staaten kommen hochrangige Gäste. Mit dabei sind der kanadische Premierminister Trudeau und seine Kollegen aus Australien und Neuseeland, Albanese und Ardern. Südafrikas Präsident Ramaphosa und Bangladeschs Regierungschefin Hasina werden ebenfalls erwartet.

Als brisant gilt die Ankündigung der saudischen Botschaft, dass Kronprinz Mohammed bin Salman nach London reisen werde. Ob er an der offiziellen Zeremonie teilnimmt, ist unklar. Bin Salman wird vorgeworfen, hinter dem Mord am Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul zu stecken.

Putin und Vertreter weiterer Länder unerwünscht

Einige Staats- und Regierungschefs haben allerdings keine Einladung erhalten. Russland ist wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine nicht bei der Trauerfeier erwünscht. Ebenso stehen Vertreter von Belarus, das von einer Militärjunta regierte Myanmar (früher einmal britische Kolonie), Afghanistan, Nordkora und Syrien nicht auf der Gästeliste.

Zudem sind rund 200 Menschen eingeladen, die im Juni noch von Elisabeth II. ausgezeichnet wurden, insbesondere wegen ihres Einsatzes in der Corona-Pandemie.

Beisetzung am Abend in Windsor

Nach der Trauerfeier wird der Sarg um 13.15 Uhr auf dem Fahrgestell von der Westminster Abbey zum Triumphbogen Wellington Arch gezogen. Von dort wird er mit einem Leichenwagen zum Schlosspark von Windsor zur St. Georgskapelle gefahren. König Charles III. und weitere Mitglieder der Königsfamilie werden sich vom Innenhof des Schlosses aus der letzten Etappe anschließen. Die Beisetzung der Königin findet am Abend in Windsor statt. An der Beisetzung der Queen um 20.30 Uhr in der King George VI Memorial Chapel, einem besonderen Teil der Kirche, werden nur enge Familienmitglieder teilnehmen.

(mit Material von dpa/afp)

