Presseschau

Die Kandidaten der Stichwahl: Der Sozialliberale Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen. (picture alliance / dpa / Le Parisien / Delphine Goldsztejn)

"Der dünne Faden hielt", bemerkt die BADISCHE ZEITUNG aus Freiburg:

"Emmanuel Macron bleibt französischer Präsident. Der 44-Jährige gewann die Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen mit mehr als zehn Prozentpunkten Vorsprung. Ein klarer Sieg, an dem niemand rütteln kann. Mit ihm bleibt Frankreich das offen rassistische und einwanderungsfeindliche Programm Le Pens erspart. Und die EU muss nicht fürchten, dass die 53-Jährige zusammen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban die Gemeinschaft auseinandersprengt. Auch in Berlin ist die Erleichterung groß. Doch niemand sollte jetzt zur Tagesordnung übergehen. Die Tatsache, dass eine Rechtsextreme fast Präsidentin Frankreichs geworden wäre, muss zu denken geben. Die Zukunft der EU hing am Sonntag an einem dünnen Faden."

Die LEIPZIGER VOLKSZEITUNG notiert:

"Fürs Erste bleibt Frankreich und Europa ein politisches Erdbeben zwar erspart. Aber es handelt sich um einen Zittersieg, der wie ein Warnsignal an Emmanuel Macron wirken muss. Er hat die gemäßigten Parteien derart geschwächt, dass neben ihm nur die Extremen blieben - stärker denn je. Diese nährten sich am Frust über seine Hauruckpolitik, die auf Effizienz abzielte, aber die Menschen nicht mitnahm. Will er verhindern, dass ihm bei der nächsten Wahl in fünf Jahren, bei der er nicht mehr antreten darf, ein Populist nachfolgt, muss Macron seinen Regierungsstil ändern, das Parlament einbinden, Entscheidungen diskutieren."

Die MITTELBAYERISCHE ZEITUNG aus Regenburg schreibt zum Ausgang der Wahl:

"Zwar ist Macron die Wiederwahl für weitere fünf Jahre im Amt gelungen, doch sein Sieg trägt den Makel, dass er von vielen Franzosen nur als das kleinere Übel - im Vergleich zur Rechtspopulistin Marine Le Pen - gewählt wurde. In den fünf Jahren seiner ersten Amtszeit hat der einstige Banker, Sozialist und Begründer der Bewegung En Marche zwar vieles in Bewegung gebracht, doch die Probleme der Grand Nation sind nicht kleiner, sondern eher noch größer geworden."

"Europa kann aufatmen – vorerst", betont die NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG und führt aus:

"Mit Le Pen wäre eine Politikerin an die Spitze von 'La Grande Nation' gerückt, die es sich zum Ziel gemacht hat, die EU von innen heraus zu zerstören und den deutsch-französischen Motor abzuwürgen. In Brüssel und Berlin wird man also aufatmen.

Doch die Gefahr von rechts ist längst nicht gebannt. Zu groß sind die sozialen Verwerfungen in den Städten, zu groß ist das Gefühl der Landbevölkerung, immer weiter abgehängt zu werden. Niemand sollte darauf wetten, dass die erst 53-jährige Le Pen nach drei erfolglosen, aber immer knapper ausfallenden Anläufen ihre Träume von der Präsidentschaft endgültig begraben wird. In fünf Jahren darf Macron nicht noch einmal antreten. Wer aber wird bis dahin die politische Mitte um sich sammeln?"

Diese Nachricht wurde am 24.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.