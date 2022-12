In China sind die Infektionszahlen seit dem Ende der Null-Covid-Politik drastisch angestiegen (Uncredited / kyodo / dpa / Uncredited)

Fehlende Impfungen als entscheidender Faktor

Nach Einschätzung des britischen Immunologen Andrew Pollard von der University of Oxford ist Null-Covid zwar theoretisch eine vernünftige Politik, um die Bevölkerung vor den Folgen von Covid-19 zu schützen. Man müsse nur die Zeit klug nutzen, um die Schwachen in der Bevölkerung auch zu impfen, erklärte er. Zeitlich begrenzt und effektiv umgesetzt mache Null-Covid Sinn. Das Problem in China sei allerdings, dass die Bevölkerung die negativen Folgen der Politik über einen Zeitraum von fast drei Jahren habe durchmachen müssen. Der entscheidende Faktor dabei seien die fehlenden Impfungen gewesen, vor allem mit Blick auf die am stärksten gefährdeten Personen in der Gesellschaft, betonte Pollard.

Experte sieht kein großes Risiko für andere Länder

Der Medizin-Professor Paul Hunter von der University of East Anglia ergänzte, China habe seit Februar dieses Jahres nur sehr wenige Impfstoffe erhalten. Deswegen sei der größte Teil des Schutzes vor einer Infektion bereits verloren. Hunter sieht vor allem ein Problem durch die harten Lockdown-Vorschriften im Zusammenhang mit der Null-Covid-Politik Chinas. Die chinesische Bevölkerung habe bis vor Kurzem nicht viele Infektionen gesehen. Deswegen hätten nur sehr wenige Menschen eine hybride Immunität erhalten und daher sei jetzt auch ein Großteil des Schutzes vor schweren Krankheiten verloren gegangen. Hunter konstatierte, im Westen sei das anders. Dort hätten die meisten Menschen inzwischen eine hybride Immunität, deshalb seien die Infektionssterblichkeitsraten viel niedriger als vor einem Jahr. Hunter glaubt daher nicht, dass die Situation in China ein erhebliches Risiko für viele andere Länder darstellt.

China setzt weiter auf heimische Impfstoffe

China setzt trotz stark ansteigender Corona-Infektionszahlen weiterhin auf heimische Impfstoffe. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte in Peking, die Produktion im Inland werde ausgeweitet und sei ausreichend. Die Impfquote im Land steige. Impfstoffe aus dem Ausland lehnt die Regierung bisher ab. Der Bevölkerung wird zumeist das chinesische Sinovac-Präparat verabreicht, das aber im Vergleich mit dem von Biontech als weniger wirksam gilt. Peking hat bislang nur zugestimmt, dass deutsche Staatsbürger in China mit dem Biontech-Vakzin geimpft werden dürfen.

Bundesverkehrsministerium lehnt Stopp von China-Flügen ab

Das Bundesverkehrsministerium hat einen Vorstoß aus der Union zurückgewiesen, wegen der steigenden Coronazahlen in China die Flugverbindungen dorthin zu stoppen. Ein Sprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, de facto fänden ohnehin kaum noch Flüge zwischen Deutschland und China statt. Die jetzigen Verbindungen dienten meist der Rückführung deutscher Staatsbürger. Ein einseitiger deutscher oder EU-weiter Stopp der Verbindungen wäre auch nicht zielführend, solange es alternative Routen über die Golfstaaten oder die Türkei gebe.

Protzer: China muss ohne ein Gegensteuern mit 1 Million Toten rechnen