Die Coronaregeln werden gelockert (dpa/Daniel Reinhardt)

Vier Kriterien für Hotspots

Die Bundesländer dürfen die Maßnahmen aber lokal verschärfen: Sie können einzelne Regionen zu Hotspots erklären, in denen durch hohe Infektionsraten eine Überlastung der Krankenhäuser droht. Das kann prinzipiell auch für ein komplettes Bundesland gelten. In Hotspots können zusätzliche Schutzmaßnahmen angeordnet werden, wie Masken- und Nachweispflicht, Abstandsgebote und Hygieneauflagen.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach nannte in der Gesundheitsministerkonferenz vier Kriterien für Hotspots:

- Wenn in Krankenhäusern keine planbaren Operationen mehr stattfinden können.

- Wenn Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden müssen.

- Wenn die Notfallversorgung insgesamt gefährdet ist.

- Wenn in der Pflege bestimmte Untergrenzen unterschritten werden.

Gründe für die Lockerungen

Im Deutschlandfunk verteidigte Lauterbach die Lockerungen der Corona-Einschränkungen. Es drohe keine bundesweite Überlastung des Gesundheitssystem mehr. Das Bundesjustizministerium habe nach einer rechtlichen Prüfung entschieden, dass damit zum Beispiel eine allgemeine Maskenpflicht nicht mehr durchsetzbar sei. Der Gesetzgeber habe handeln müssen, um die Bekämpfung der Pandemie weiter zu ermöglichen.

Lauterbach ermunterte aber Supermärkte und große Veranstalter von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und weiter Masken vorzuschreiben.

Kritik an den neuen Maßnahmen

Während also die Bundesregierung fürchtet, dass strenge, allgemeine Corona-Maßnahmen vor Gericht nicht standhalten würden, warnen Gegner der Neuregelung, dass die Hotspot-Regel vor Gericht scheitern wird. Das sagte zum Beispiel der bayrische Ministerpräsident Söder.

Mehrere Bundesländer beklagen, dass die Kriterien für Hotspots zu schwammig und nicht rechtssicher seien. Auch der Deutsche Städtetag und der Deutsche Landkreistag forderten Änderungen.

Vielen gehen die Lockerungen zu weit: So verlangt unter anderem die Gewerkschaft Verdi, die Maskenpflicht im Handel beizubehalten, zum Schutz der Beschäftigten und der Kunden.

Regelungen in den Bundesländern

Einige Bundesländern wollen die Hotspot-Regelungen nicht anwenden. Dazu gehören Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. Das bedeutet, dass ab Sonntag Zugangsregelungen wegfallen und in den meisten Innenräumen keine Masken mehr getragen werden müssen.

In Mecklenburg-Vorpommern dagegen bleiben die bisherigen, strengeren Corona-Schutzmaßnahmen vorläufig bis zum 27. April bestehen. Die Landesregierung stuft das ganze Bundesland als Hotspot ein. In Mecklenburg-Vorpommern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bei über 2.200. Das Landesgesundheitsministerium gab an, dass zudem viele Covid-Kranke in den Kliniken liegen. Hamburg plant Ähnliches.