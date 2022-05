Die Affenpocken breiten sich auch beim Menschen weiter aus. (picture alliance / AP Photo)

Bei den Affenpocken handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die durch Viren von Tieren auf den Menschen übertragen wird. In Afrika wurden Affenpocken bereits bei vielen verschiedenen Tieren nachgewiesen, vor allem bei Nagetieren und mehreren Affenarten.

Durch den Kontakt mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten kranker Tiere können sich Menschen mit dem Virus anstecken. Auch von Mensch zu Mensch können die Viren weitergegeben werden; durch Tröpfcheninfektion, Wunden oder kontaminierte Gegenstände. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO passiert das aber nur begrenzt. Die Inkubationszeit beträgt zwischen sieben und 21 Tagen.

Viruserkrankung heilt in der Regel von alleine

Die Symptome ähneln denen der Pocken. Dazu zählen Hautausschlag im Gesicht, an den Handflächen oder Fußsohlen, Schorf, Fieber, Muskelschmerzen und Schüttelfrost. In der Regel halten die Symptome zwei bis vier Wochen an; die Viruserkrankung heilt dann von alleine aus. Schwere Fälle treten eher bei Kindern und immungeschwächten Menschen auf. Auch die Menge an Viren, denen ein Patient ausgesetzt war, spielt eine Rolle für den Krankheitsverlauf. Die Sterblichkeitsrate bei registrierten Infektionsfällen schwankt je nach Virusstamm zwischen null und zehn Prozent.

1970 wurden Affenpocken in Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo, erstmals beim Menschen festgestellt - in einer Region, in der die Pocken zwei Jahre zuvor ausgerottet worden waren. Seitdem verzeichnete die WHO Ausbrüche in insgesamt elf Ländern des Kontinents. Im Frühjahr 2003 wurden die ersten Fälle außerhalb Afrikas gemeldet, in den Vereinigten Staaten.

Deutsche Aidshilfe befürchtet Stigmatisierung

Nach Angaben der WHO sind einige der kürzlich in Großbritannien bestätigten Fälle unter homosexuellen Männern aufgetreten. Die Deutsche Aidshilfe warnt in dem Zusammenhang vor falschen Schlussfolgerungen und der Stigmatisierung homosexueller Männer. Bei dem Virus, das die Affenpocken auslöst, gebe es zwar oberflächliche Ähnlichkeiten zu dem HI-Virus. In vielen Punkten passe der Vergleich aber nicht. Es gebe bei der Einschätzung der Krankheitsschwere auch noch Unklarheiten. Zum Beispiel wie gut Immungeschwächte - dazu können unter anderem auch langjährig unbehandelte HIV-Infizierte zählen - die Erkrankung verkrafteten.

Es gibt keine spezielle Behandlung gegen Affenpocken. Aber die Pockenimpfung hat sich nach Angaben von Epidemiologen auch gegen die Affenpocken als wirksam erwiesen. Allerdings wird seit Längerem nicht mehr gegen die Pocken geimpft, da die Krankheit seit über 40 Jahren ausgerottet ist.

