Russland-Ukraine-Konflikt Wie glaubwürdig sind Berichte über "Angriff am Mittwoch"?

Seit dem Wochenende machen Befürchtungen die Runde, dass Russland die Ukraine am Mittwoch angreifen könnte. Die "New York Times" hatte den Tag unter Berufung auf Geheimdienstinformationen genannt. Doch was ist dran an diesen Berichten? Experten sind skeptisch.

15.02.2022