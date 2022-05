Fragen und Antworten

Die EU und die USA planen laut Bundeswirtschaftsminister Habeck eine Ölpreis-Obergrenze (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Patrick Pleul)

Was ist genau geplant?

Ziel der EU und der USA ist es, den Anstieg der Ölpreise durch internationale Absprachen im Zaum zu halten, also durch ein sogenanntes "Abnehmerkartell". Habeck sagte im ZDF, man wolle am Weltmarkt mit anderen Ländern gemeinsam als Nachfrager auftreten und erklären, dass man nicht mehr bereit sei jeden Preis zu zahlen. Putin habe in den letzten Wochen weniger Öl verkauft und mehr Einnahmen gehabt, das gelte es zu verhindern. Im Falle eines EU-weiten Öl-Embargos könne durch eine gemeinsame Preisgrenze außerdem verhindert werden, dass Russland sein Öl außerhalb der EU zu höheren Preisen verkauft.

Wie wahrscheinlich ist eine solche Obergrenze?

Habeck sagte selbst, ein Abnehmerkartell würde nur funktionieren, wenn sehr viele Länder mitmachten. Und genau das könnte schwierig werden. Der Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, Görg, sagte im Deutschlandfunk , es gebe weltweit betrachtet zu viele große Abnehmer, die dabei nicht mitspielen würden. Vor allem bei China und Indien sei das sehr wahrscheinlich der Fall.

Grundsätzlich hält Görg es aber für wichtig, über einen Preismechanismus nachzudenken. Russlands Präsident Putin verdiene durch den hohen Ölpreis derzeit sehr stark, auch an geringeren Exportmengen. Ein Preisdeckel sei jedoch nicht die einzige Möglichkeit, dem zu begegnen. Beispielsweise könnte die Europäische Union auch Zölle für die Einfuhr von russischem Öl festlegen. Das würde für Russland bedeuten, den Ölpreis nach unten regulieren zu müssen, um international überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein.

Wie laufen die Verhandlungen zu einem möglichen Öl-Embargo der EU?

Bundeswirtschaftsminister Habeck zeigte sich zuversichtlich, dass es bei den EU-Verhandlungen in den nächsten Tagen zu einem Durchbruch kommt. Aus Ungarn, das den Vorschlag zu einem Öl-Embargo gegen Russland bisher blockiert, kommen aber andere Signale: Der ungarische Regierungschef Orban schrieb in einem Brief an EU-Ratspräsident Michel, es sei sehr unwahrscheinlich, dass vor dem Sondergipfel des Europäischen Rates am 30. und 31. Mai eine umfassende Lösung gefunden werde. Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Sanktionen würden zu "schweren Störungen der Energieversorgung" in Ungarn führen und zu einem weiteren massiven Anstieg der Energiepreise. Ungarn verlangt außerdem milliardenhohe Ausgleichszahlungen für die Abkehr von russischem Gas.

