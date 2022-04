Drohende Massenarbeitslosigkeit, schwindende Reserven

Ein Frau hält russische Rubel-Banknoten in den Händen. (picture alliance/dpa/ Sven Hoppe)

Bereits jetzt werde eine Phase des Strukturwandels und der Suche nach neuen Geschäftsmodellen beginnen müssen, da man nicht dauerhaft von den eigenen Reserven werde leben können, erklärte Nabiullina. Die Exporteure wiederum müssten sich nach neuen Abnehmern umschauen. "All dies wird Zeit brauchen", sagte die Zentralbankerin. Mit Blick auf die rasant gestiegenen Verbraucherpreise in Russland sagte sie, es werde mindestens bis 2024 dauern, bis die Inflation wieder das Ziel von vier Prozent erreicht habe. Aktuell liegt sie mit 17,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf dem höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren.

Moskauer Bürgermeister warnt vor Verlust von 200.000 Arbeitsplätzen

Derweil warnte Moskaus Bürgermeister Sobjanin vor einer Massenarbeitslosigkeit. Allein in der Hauptstadt drohe der Verlust von 200.000 Arbeitsplätzen durch die Einstellung von Geschäftsaktivitäten ausländischer Unternehmen. Deshalb arbeite die Stadtverwaltung bereits an einem Hilfsprogramm, mit dem unter anderem Umschulungen finanziert werden sollen.

Putin: "Strategie des ökonomischen Blitzkriegs ist gescheitert"

Der russische Machthaber Putin erklärte die westlichen Sanktionen gegen Russland hingegen für gescheitert. Der Westen habe erwartet, die "finanzökonomische Situation rasch aus dem Gleichgewicht zu bringen, Panik in den Märkten zu schüren sowie den Kollaps des Bankensystems und Engpässe in Geschäften" herbeizuführen, sagte Russlands Präsident in einer Videoschalte mit ranghohen Ökonomen, die im Fernsehen übertragen wurde. Doch sei "die Strategie des ökonomischen Blitzkriegs gescheitert". Vielmehr habe Russland dem Druck standgehalten.

Für die USA und deren europäische Verbündete hätten sich die Sanktionen gegen sein Land indes als Bumerang erwiesen, denn in jenen Staaten habe sich die Inflation verschärft, was zum Rückgang der dortigen Lebensstandards geführt habe, behauptete Putin. Mit Blick auf die ebenfalls hohe Inflation im eigenen Land forderte Putin die Anpassung der Löhne, um die Auswirkungen der gestiegenen Verbraucherpreise auf die Einkommen von Bürgern abzufedern.

JPMorgan: Russisches Bruttoinlandsprodukt wird massiv schrumpfen

Schätzungen zufolge wird die russische Wirtschaft infolge der Sanktionen massiv einbrechen. Die US-Bank JPMorgan erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 20 Prozent schrumpfen könnte. Für das Gesamtjahr 2022 wird mit einem Rückgang der russischen Wirtschaftsleistung von 3,5 Prozent gerechnet. Schon vor dem Angriff auf die Ukraine und den Sanktionen hatte sich ein Abwärtstrend der russischen Wirtschaft abgezeichnet.

