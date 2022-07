Drohender Energieengpass

Noch fließt aus Russland über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland. (imago / BildFunkMV)

Es äußerten sich: Achim Dercks vom DIHK, der Juniorprofessor für Energiepolitik, Lion Hirth, an der Herthie-School, Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund und Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen), die neue NRW-Landesministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie.

Neubaur sprach von einer "guten Nachricht", dass die Appelle und Maßnahmen zur Verringerung des Gasverbrauchs bereits erste Wirkung zeigten. "Ich will auch sagen, das reicht noch nicht aus", betonte die Ministerin. Aber bundesweit werde zumindest schon knapp 15 Prozent weniger Gas verbraucht als in den ersten fünf Monaten des Vorjahres. Da es keine Verpflichtung gebe, dass Privathaushalte weniger verbrauchen, brauche es für eine weitere Reduzierung eine "gesamtgesellschaftliche Anstrengung", und zwar auch der Wirtschaft zu helfen.

"Zimmertemperatur absenken"

Die Grünen-Politikerin Neubaur schlug zudem vor, zu prüfen, inwiefern man auch beim Beheizen öffentlicher Gebäude Energie einsparen könne - etwa durch Regelungen für den Beginn der kalten Jahreszeit und das Absenken der Heizleistung in den Nachtstunden. Aber auch die reguläre Zimmertemperatur könne heruntergeregelt werde, sofern dies mit allen Beteiligten gut besprochen worden sei. Sie selbst unterstütze etwa eine Absenkung der Temperatur um zwei Grad, erklärte die NRW-Wirtschaftsministerin.

"Brauchen Rettungsschirm"

Landsberg betonte, für solche Regelungen brauche man eine Vereinbarung auf Ebene der Personal- und Betriebsräte. Daneben haben man immer noch die Möglichkeit, einen Teil der Beschäftigten ins Homeoffice zu schicken oder bestimmte Bereiche nicht zu heizen. Auf Forderungen nach schneller energetischer Sanierung erwiderte Landsberg, das sei einfacher gesagt als getan. Es gebe derzeit weder genügend Materialien noch die Fachkräfte, so dass sich dies kurzfristig nicht umsetzen ließe. Die Kommunen seien auch Träger der Stadtwerke, die nun teilweise zu horrenden Preisen das Gas kaufen müssten, aber den erhöhten Preis nicht an die Kunden weitergeben dürften. "Da kann eine Schieflage entstehen, und deswegen sagen wir, wir brauchen einen Rettungsschirm", forderte Landsberg. Gingen nämlich Stadtwerke in größerem Umfang in die Insolvenz, dann brauche man "auf den Boykott der Russen gar nicht mehr warten", dann werde die Gasversorgung schon vorher nicht mehr funktionieren.

Unterm Strich sieht der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds daher vor allem die Privatkunden in der Verantwortung. Für diese müsse eine Verpflichtung diskutiert werden, ihren Verbrauch zu drosseln. So müsse es eine "Abwägung" geben, dass andernfalls Hunderttausende von Arbeitsplätzen in den industriellen Bereichen gefährdet werden und die Mängel daraus auf ganz viele Lebensbereiche durchschlagen könnten.

"Gefahr einer scharfen Rezession"

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des DIHK, Dercks, ging auf die Unsicherheiten durch die bevorstehende Wartung der Pipeline Nord Stream 1 ein. "Wenn danach, was viele im Moment vermuten, dass Gas nicht mehr fließt, dann ist die Lage einfach nicht mehr stabil. Dann droht gerade für die Industrie sozusagen eine breitflächige Abschaltung oder Reduktion der Gasmengen im Winter." Und das habe gravierende, auch nicht nur einzelwirtschaftliche Auswirkungen, sondern auch volkswirtschaftliche. "Dann wären wir mit Sicherheit in einer scharfen Rezession", warnte Dercks.

Man werde zumindest ohne russisches Gas ab Ende Juli nicht umhinkommen, "auch Betriebe im Gasverbrauch zu reduzieren, die aus unserer aller Sicht systemrelevant sind." Das aber müsse noch im Sommer "jetzt schnell kommen", weil erst im Oktober so ein Modell keinem mehr helfen werde. Dercks wollte dies verstanden wissen als "Appell wenn man so will jetzt auch an die Bundesregierung, ein solches Optionsmodell, auf das die Betriebe warten, schnell auf den Tisch zu legen." Die Politik solle hier aber "nicht nur die Großunternehmen adressieren", sondern die Maßnahmen müssten so ausgestaltet werden, dass sich auch Mittelständler an der Entscheidungsfindung beteiligen könnten.

"Schmerzhafter Verzicht für alle"

Energieexperte Lion Hirth sprach von "zwei wirklich großen Hebeln" die es gebe. Der eine sei "Sparen in der Raumwärme", also in Wohnungen und Büros, etwa durch intelligentes Lüften, durch "ein paar Grad kühlere Räume" und durch besser eingestellte Heizungen. Das hätten alle, "jede und jeder von uns" in der Hand. Der zweite große Hebel sei eben die Kürzung von Produktionen in der Industrie. Das bedeute aber auch einen "Verzicht auf Güter", die in der Industrie hergestellt werden könnten - Güter, die "wir alle volkswirtschaftlich brauchen und gerne hätten". Und da dürfe man sich nichts vormachen, dass dies schmerzhaft werden könne - sowohl für die Beschäftigten, aber eben auch für die ganze Volkswirtschaft. Es könnten dann "Dinge fehlen in unserem Leben".

Hier hören Sie die vollständige Sendung " Zur Diskussion " (Audio-Link).

Diese Nachricht wurde am 07.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.