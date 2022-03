Russlands Machthaber Putin überwirft sich mit eigenem Geheimdienst. (AFP)

Die Berichte über Zerwürfnisse zwischen Russlands Machthaber Putin und dem russischen Geheimdienst mehren sich - je länger der Krieg in der Ukraine dauert und je unzufriedener man im Kreml über den Fortgang ist. Erst traf es führende Köpfe des Inlandsgeheimdiensts FSB, nun die Nationalgarde mit der Entlassung des stellvertretenden Chefs der Nationalgarde, Roman Gawrilow.

Offiziell gehe Gawrilow in Rente, heißt es. Dabei ist er erst 45 Jahre alt. Das "Institute for the Study of War" aus den USA analysiert, Putin führe wahrscheinlich interne "Säuberungen" unter seinen Generälen und Geheimdienstmitarbeitern durch. Er tue dies entweder, um sein Gesicht zu wahren, nachdem er ihre Einschätzungen bei seiner eigenen Entscheidungsfindung vor der Invasion nicht berücksichtigt habe. Oder er tue es als Vergeltungsmaßnahme für fehlerhafte Informationen, die sie ihm seiner Meinung nach geliefert haben.

Der russische Journalist und Geheimdienstexperte Andrei Alexejewitsch Soldatow sagte in einem Interview mit dem Magazin "Der Spiegel", die Auseinandersetzung habe damit begonnen, dass Putin öffentlich Sergej Naryschkin, den Chef des Auslandsnachrichtendienstes SWR, demütigte. Der FSB-General Sergej Beseda und ein weiterer FSB-Offizier wurden nach Informationen von Soldatow verhört und unter Hausarrest gestellt. Putin gehe verstärkt gegen führendes Personal aus dem Sicherheitsapparat vor, das er persönlich kenne. Der ganze Geheimdienst werde nun auf Loyalität überprüft, so Soldatow.

Kiew spricht von Putschplänen

Auf der offiziellen Facebook-Seite des ukrainischen Verteidigungsministeriums heißt es, im Umfeld der russischen Wirtschafts- und Politikelite habe sich eine Gruppe einflussreicher Personen gebildet, die sich gegen Putin stelle. Ihr Ziel sei es, Putin so schnell wie möglich von der Macht zu entfernen und die durch den Krieg in der Ukraine zerstörten wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen wiederherzustellen. Auch hierbei heißt es: Der Geheimdienst spiele bei den Putschplänen eine zentrale Rolle. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Klingbeil (SPD): Ära Putin neigt sich dem Ende zu

SPD-Chef Klingbeil geht davon aus, dass sich die Ära von Russlands Präsident Putin dem Ende zuneigt. Nach vier Wochen Krieg in der Ukraine fange der Rückhalt in Putins Regierung an "zu bröckeln". Dem Fernsehkanal "Bild Live" sagte Klingbeil, die politischen Prozesse in Russland würden sehr schnell an Dynamik gewinnen, wenn Putin in Frage gestellt werde. "Er führt sein Land gerade ins Unglück."

Der Osteuropaexperte Wilfried Jilge von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, sagte dem Deutschlandfunk , es sei nicht auszuschließen, dass es in Russland wegen der Auswirkungen der Sanktionen und der Verluste des Militärs zu einer Destabilisierung kommen werde. Dann könnte es Risse in den Eliten geben, die sich in die Gesellschaft fortsetzten. Er betonte, noch befinde sich aber ein großer Teil der russischen Gesellschaft in Apathie und koppele sich von der Verantwortung für das ab, was um sie herum passiere.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.